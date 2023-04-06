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Коммерсантъ FM
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Комитет заксобрания объединил инициативы губернатора и мэра об увеличении штрафов за расклейку объявлений

Комитет по госполитике и местному самоуправлению заксобрания объединил законопроекты, предусматривающие увеличение штрафов за расклейку объявлений и нанесение граффити в неположенных местах. Ранее с такими инициативами выступили губернатор Дмитрий Махонин и глава Перми Алексей Демкин.

Как сообщает телеграм-канал краевого заксобрания «Парламент Пермский край», поправками учтены замечания губернатора Пермского края, краевой прокуратуры и государственно-правового управления аппарата краевого парламента. По решению комитета оба законопроекта были объединены в один.

Размер штрафа за незаконное размещение листовок, объявлений и плакатов, а также граффити для граждан предусматривается в размере от 3 до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 до 50 тыс. руб., а для юридических лиц — от 50 до 100 тыс. руб. Второе чтение пройдет на апрельском заседании краевого парламента.

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