9 жителей Удмуртии обратились в больницы из-за укусов клещей

В Удмуртии на 5 апреля по поводу присасывания клещей в больницы обратились девять человек, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике. Так, по два инцидента произошло в Ижевске и Малопургинском районе, а также по одному в Воткинске, Можге, Граховском, Завьяловском и Увинском районах.

По состоянию на 5 апреля против клещевого вирусного энцефалита привито 46,2 тыс. человек. Наибольшие темпы иммунизации отмечены в Завьяловском, Балезинском и Увинском районах, в Ижевске и Сарапуле.