Гострудинспекция завершила расследование пожара в кафе «Рахат»

Гострудинспекция в Башкирии завершила расследование пожара в результате взрыва газового баллона, произошедшего 9 февраля в кафе «Рахат» на улице Ахметова в Уфе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-службы МЧС России по Башкирии Фото: пресс-службы МЧС России по Башкирии

Тогда пострадали пятеро человек, в том числе 27-летний повар, 22-летний пекарь, два кухонных работника (мужчина 55 лет и 20 летняя девушка), а также 27-летний племянник предпринимателя, который в тот день открыл заведение. Они получили ожоги различной степени тяжести и были доставлены в ГКБ №18 Уфы. Впоследствии повар, госпитализированный с ожогами 90% поверхности тела, скончался.

Установлено, что взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона. В подвале кафе находилась газовая горелка, которая использовалась поваром для приготовления пищи в казане.

В то утро через полчаса после открытия кафе его владелец Абдугаффор Абдужаборов получил сообщение от повара, что на газовом баллоне сломан редуктор, купленный шесть дней назад. Через несколько минут ему позвонили, сообщив о взрыве и пожаре. Гострудинспекция пришла к выводу, что обслуживание газовых баллонов, купленных в строительном гипермаркете, не проводилось. Последний раз их заправляли за два дня до пожара. Шланги, заменой которых занимался повар, и редуктор на газовое оборудование, были также куплены в гипермаркете.

«Установлено, что причинами группового несчастного случая стало необеспечение безопасной эксплуатации газобаллонной системы, а также недостатки в организации и подготовке работников по охране труда», — говорится в сообщении ведомства. Материалы расследования переданы в следственные органы.

Как сообщал «Ъ-Уфа», по факту нарушения пожарной безопасности (ч. 1 ст. 219 УК РФ) было заведено уголовное дело. В связи со смертью потерпевшего прокурор Уфы изъял уголовное дело из органа дознания и передал в орган предварительного следствия для дачи юридической оценки по переквалификации на ч. 2 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Майя Иванова

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