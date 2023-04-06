Экс-ректор ПГНИУ и бывший глава комитета краевого заксобрания исключены из координационного совета по реализации нацпроектов

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в состав регионального координационного совета по реализации национальных проектов. Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из состава совета выведены бывший ректор ПГНИУ Дмитрий Красильников и экс-глава комитета краевого заксобрания Антон Удальев. В состав совета вошли председатель комиссии Общественной палаты Пермского края Михаил Майоров, председатель комитета по развитию инфраструктуры заксобрания Павел Черепанов, председатель Общественной палаты Пермского края Лилия Ширяева.

Координационный совет по реализации национальных проектов был образован в апреле 2020 года.