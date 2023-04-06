Валютные счета жителей Удмуртии уменьшились на 39% за год

Жители Удмуртии по данным на 1 марта хранили на депозитах в банках 219,5 млрд руб., что на 22% или 39,6 млрд руб. больше показателя за прошлый год. Как сообщает Удмуртстат, валютные счета уменьшились на 39% за год. Это 10,1 млрд руб. или 4,4% от общей суммы вкладов против 8,5% в прошлом году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На начало марта в среднем каждый житель Удмуртии хранил на рублевых банковских счетах 152 тыс. руб., что обеспечило восьмое место среди 14 регионов ПФО.

В регионах Приволжского федерального округа больше всего приросли за год вклады населения в Марий Эл — 28,5%, Чувашии — 26,5%, Татарстане — 23,7%. В общей сумме вкладов населения ПФО на Удмуртию приходилось 4,4%. Лидером по данному показателю остается Татарстан — 16,2%, а наименьшая доля у Марий Эл — 1,8%.

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