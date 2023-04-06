Магазин Zara под новым брендом Maag откроется в ТРЦ «Планета»

Иностранная сеть магазинов одежды Zara откроется в ТРЦ «Планета» под новым названием Maag, передает Business Class. При этом дата открытия отдела не уточняется. На сайте сети сообщается, что магазины бренда скоро начнут работу. Новую коллекцию одежды презентуют уже 14 апреля.

«РИА Новости» со ссылкой на замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова сообщало, что открытие принадлежавших испанской группе Inditex магазинов, в том числе Zara, состоится в апреле-мае. О том, что бренд Zara возобновит работу своих магазинов в Перми, стало известно в марте. Российская компания группы Inditex АО «Новая мода» начала поиск сотрудников в свои магазины в ТРЦ «Планета». По данным HeadHunter, «Новая мода» разместила вакансии для магазинов в пермском ТРЦ «Планета». Отметим, что раньше в «Планете» работали отделы группы Inditex Zara, Zara home, Stradivarius и Pull & Bear.

Этой весной компания Daher Group, владеющая бизнесом Inditex в России, собирается открыть магазины под собственными брендами. По данным СМИ, магазины Zara будут работать под новым названием Maag, Bershka переименуют в Ecru, а Pull & Bear — в DUB.