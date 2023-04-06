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Китайская Sinotruck Group может локализовать в Челябинской области производство грузовиков

Делегация Челябинской области во главе с губернатором Алексеем Текслером провела переговоры с руководством Sinotruck Group – китайского производителя грузовиков. На встрече, которая состоялась в рамках визита представителей власти и бизнеса Южного Урала в китайскую провинцию Шаньдун, обсуждалась возможность локализации производства шоссейных грузовиков компании в Челябинской области, сообщает пресс-служба правительства региона.

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

«Сегодня южноуральское предприятие ведет переговоры с китайскими автопроизводителями по увеличению объема заказов на сборку большегрузного транспорта на своих мощностях, - прокомментировал Алексей Текслер. – Мы заинтересованы в визите делегации компании Sinotruk в Челябинскую область для демонстрации возможностей и проведения переговоров».

Sinotruk Group – государственная компания. Она выпускает грузовые автомобили, полуприцепы, самосвалы, седельные тягачи, а также малотоннажные коммерческие автомобили, пикапы и автоспецтехнику. Производственная мощность – 240 тыс. единиц техники в год. В линейке брендов группы – Howo, Sitrak, Steyr, Huanghe, Golden Prince, Ho Han, Wangpai, Fulo.

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