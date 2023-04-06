Челябинскую компанию подозревают в незаконных валютных операциях на 17 млн рублей

Возбуждено уголовное дело по факту совершения незаконных валютных операцией от имени челябинской компании. Сумма в рублевом эквиваленте превысила 17 млн руб., сообщает Уральская транспортная прокуратура.

В ходе проверки установлен, что с января по июнь 2021 года от имени юридического лица, зарегистрированного в Челябинске, совершались операции по переводу иностранной валюты на банковские счета граждан иностранных государств. При этом в кредитную организацию, обладающую полномочиями агента валютного контроля, были представлены документы с заведомо недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов.

По материалам проверки Уральской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Ход и результаты расследования контролирует надзорное ведомство.