В ГИБДД анонсировали рейды по выявлению пьяных водителей в Петербурге и Ленобласти

Сотрудники Госавтоинспекции анонсировали проведение в Санкт-Петербурге и Ленинградской области рейдов по выявлению нетрезвых водителей. Искать их будут в течении всего апреля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) во время патрулирования по городу

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Сотрудники дорожно-патрульной службы (ДПС) во время патрулирования по городу

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Первый рейд «Нетрезвый водитель» назначили на текущей неделе — ночами с 7 по 10 апреля. Следующие мероприятие состоится в предпоследние выходные месяца, то есть в ночи с 21 по 24 апреля.

В ГИБДД напомнили водителям, что за управление автомобилем в нетрезвом виде по статье 12.8 КоАП РФ полагается штраф в 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

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