В Татарстане провайдер лишил гнездо орлов безлимитной связи

В Альметьевском районе Татарстана в нацпарке «Нижняя Кама» провайдер МТС лишил гнездо орлов безлимитной связи. Об этом пишут «Челнинские известия».

«Он лишил нас безлимитной связи, и в итоге мы за полмесяца уже заплатили МТС 2150 рублей, чтобы как-то обеспечить трансляцию из гнезда с солнечными орлами. Сколько потребуется финансов на полный месяц, мы пока еще не знаем, но, вероятно, не менее 5 тыс. руб.», — сказал орнитолог Ринур Бекмансуров.

По его словам, такие расходы национальный парк не потянет. В данный момент проект обеспечивают благодаря пожертвованием наблюдателей. В ближайшее время нацпарк примет решение по данному вопросу. Речь идет либо о смене провайдера, либо о поиске новых сим-карт.

"Ъ-Казань"