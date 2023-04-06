В Иркутской области арестованы исполнители заказного убийства бывшего милиционера

Сотрудники управления Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области задержали трех предполагаемых исполнителей убийства бывшего милиционера в 2010 году. Задержанным предъявили обвинение по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство по найму) и заключили под стражу, рассказали в следственном ведомстве.

По версии следствия, в июне 2010 года в Братске был убит бывший сотрудник патрульно-постовой службы. Киллеры застрелили мужчину из пистолета с глушителем, после чего в лесном массиве сожгли тело, а также автомобиль жертвы. После убийства исполнители получили от заказчика 1,5 млн руб.

Длительное время расследование уголовного дела было приостановлено. «Следователи и криминалисты при содействии сотрудников УФСБ, изучая приостановленные уголовные дела, провели по указанному преступлению комплекс дополнительных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий и вышли на след подозреваемых», — сообщили в управлении СКР. Подозреваемых задержали в Иркутске, Братске и Новосибирске.

По данным следствия, предполагаемый заказчик убийства, уроженец Братска 53-летний Игорь Абанин, объявлен в федеральный розыск.

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Илья Николаев