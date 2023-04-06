Доля импортной мебели в обороте Свердловской области составила 84%

В Свердловской области в 2022 году доля импортной мебели в товарообороте составила 84,3%, сообщила аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza. По данному показателю регион занял четвертое место по России после Белгородской и Амурской областей (по 100%) и Тверской области (84,9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В целом по стране за год доля импорта в оптовом товарообороте мебели увеличилась на 13,5 процентного пункта (п. п.) в денежном выражении, доля пищевых продуктов (включая алкоголь и табак) увеличилась на 4,1 (п. п.) , бытовой техники — на 1,7 п. п., электроники — на 4,8 п. п.

Как говорится в исследовании, на фоне санкционных ограничений, разрыва логистических цепочек и ухода из России множества иностранных компаний поставки зарубежных товаров резко сократились. Напомним, в частности, магазины IKEA по всей стране закрылись с 4 марта 2022 года из-за военной операции РФ на Украине.

«Однако относительно потребительских товаров бизнес достаточно оперативно наладил альтернативные каналы поставок, воспользовался механизмом параллельного импорта или нашел новых поставщиков. Важную роль сыграл реэкспорт из “дружественных стран”»,— пояснил член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. По его словам, сильнее всего выросла доля китайских производителей.

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Диана Сунагатуллина