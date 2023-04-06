Заболеваемость ОРВИ в Челябинской области снизилась на 15% за неделю

На прошедшей неделе показатель заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в Челябинской области составил 65,5 на 10 тыс. населения. Это на 15% меньше, чем в период с 27 марта по 2 апреля, сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора.

Среди взрослых заболеваемость за неделю снизилась на 13%, школьников 7–14 лет — на 27,2%, детей дошкольного возраста — на 10,9%. Среди детей до трех лет показатель сократился на 6,1%. В целом уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 26,4%, в том числе среди взрослых — на 10,3%.

По данным лабораторных исследований, в регионе циркулируют вирусы гриппа А и В, риновирусов, сезонных коронавирусов, РС-вирусов, аденовирусов и вирусов парагриппа.