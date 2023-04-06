Пермская компания вошла в рейтинг лучших юридических практик «Ъ»

Юридическая фирма «B2B Law» из Перми попала в первую группу лидеров рейтинга «Ъ» «Лучшие юридические практики» среди региональных компаний в номинации «Разрешение споров в судах общей юрисдикции». Во вторую группу лучших фирм юристы из Прикамья включены в номинации «Арбитражное судопроизводство (крупные споры)».

Рейтинг «Лидеры рынка юридических услуг» по версии ИД «Коммерсантъ» ежегодно представляет результаты многоэтапного исследования и анализа лучших практик ведущих игроков в области права. «Ъ» анализирует ведущие практики юридических фирм по всем основным областям правовой специализации. Ежегодно исследовательская программа совершенствуется, чтобы обеспечить актуальную и структурированную картину рынка.