В доход государства обращена квартира члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова

В Новосибирске суд поддержал заявление прокуратуры об обращении в доход государства квартиры площадью 226 кв м бывшего должностного лица ФГБУ НМИЦ им. академика Мешалкина Минздрава России, сообщает прокуратура региона. По данным ведомства, стоимость квартиры – 37 млн руб. – значительно превышает доходы сотрудника НМИЦ. Как уточнили «Ъ-Сибирь» в прокуратуре, речь идет об имуществе известного кардиохирурга, члена-корреспондента РАН Евгения Покушалова. Уполномоченными органами произведена перерегистрация права собственности на Российскую Федерацию объекта.

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В августе прошлого года Евгений Покушалов не смог оспорить решение суда об обращении жилья в доход государства. Сообщалось также, что квартира была приобретена на неподтвержденные доходы и зарегистрирована на тещу ученого.

В 2019 году сотрудники новосибирского ФСБ выявили хищения на 1,8 млрд руб. в клинике Мешалкина. Под следствием оказались глава медцентра, академик РАН Александр Караськов, его заместители Ирина Бойцова и Евгений Покушалов, а также несколько коммерсантов, занимавшихся поставками медизделий в клинику. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Евгений Покушалов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, дело в отношении него выделили в отдельное производство. В ноябре 2021 года Центральный райсуд Новосибирска назначил кардиохирургу два с половиной года общего режима и штраф в размере 400 тыс. руб. В марте было удовлетворено прошение Евгения Покушалова об УДО. Судебный процесс над другими фигурантами еще не завершился.

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Анна Егорова