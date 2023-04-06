Корм для животных и консервы для детей подорожали в Удмуртии за неделю

В Удмуртии с 28 марта по 3 апреля изменились цены на ряд товаров на потребительском рынке. Так, по данным Удмуртстата, консервы фруктово-ягодные для детского питания стали дороже на 6,4%, овощные — 4,9%, морковь — 3,8%, макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта — 3,5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

При этом репчатый лук подешевел на 6,8%, мука пшеничная — 4,2%, бананы — 3%, крупа гречневая-ядрица — 2,8%, капуста белокочанная свежая — 2,7%. Сахарный песок стал дешевле на 1,6%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости на 5,6% подорожали зубная паста, щетка — на 2,5%. Шампунь стал дороже на 4,6%, сухие корма для домашних животных — 3,3%.

Среди услуг зарегистрировано повышение цен на полет в салоне экономического класса на 2,8%. Однако снизилась стоимость проживания в гостинице четыре-пять звезд на 0,9%.