Девелопер ЖК во Фролах «Европа-Парк» переименовал свой проект в «Новую Пермь»

Пермская компания СЗ «Интэска-СТ» возобновила проект застройки крупной территории во Фролах, который анонсировала еще в 2015 году. Тогда организация сообщала в группе «ООО “Интэска-СТ” г. Пермь» в соцсети «ВКонтакте», что при поддержке Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства реализует проект по строительству жилья эконом-класса «Европа-Парк». По состоянию на декабрь 2015 года у компании были разработаны проекты планировки и межевания участка, а в январе 2016-го в официальной группе компании в соцсети публиковалось коммерческое предложение о продаже участка под застройку во Фролах площадью 8,79 га. Разрешение на строительство жилья на указанной территории, по данным Единой информационной системы жилищного строительства, организация получила только в 2021 году. Недавно застройщик «Интэска-СТ» внес изменения в разрешение на строительство.

Теперь жилой комплекс во Фролах на ул. Балтийской, 2, называется «Новая Пермь» и располагается на территории возле Восточного обхода, в районе Институтской ул. и Профессорского переулка. ООО СЗ «Интэска-СТ» недавно получило положительное заключение экспертизы на проектную документацию комплекса (по данным Единого госреестра заключений проектной документации). На сайте комплекса «Новая Пермь» указано, что СЗ «Интэска-СТ» является застройщиком, а «Ярус групп» (бывший Краснокамский ЖБК) — генподрядчиком объекта. Жилая площадь комплекса составит 10,6 тыс. кв. м, жилой район будет состоять из четырехэтажных домов на 309 квартир. Сдать комплекс «Новая Пермь» должны в I квартале 2024 года.

По сведениям Kartoteka.ru, ООО СЗ «Интэска-СТ» создано в 2006 году Алексеем Кахкцяном, учредителями компании числятся совладелец структуры «Пермского завода термической обработки» и строительной компании «СУ-159» Сергей Кузнецов (70%) и Егор Лобанов (30%), собственник организации «Техгарант». Уставный капитал СЗ «Интэска-СТ» составляет 30 тыс. руб.