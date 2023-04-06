Нацпарк Сочи закрыл экскурсионные объекты для пересмотра формата отдыха

С начала апреля в Сочинском национальном парке на неопределенный срок закрыты для посещения все объекты, находившиеся на агентском обслуживании. Об этом сообщила пресс-служба нацпарка.

«Убедительно просим соблюдать природоохранный режим Сочинского национального парка и воздержаться от посещения этих объектов до их официального открытия»,— отметили в Сочинском нацпарке.

Как сообщил «РИА Новости» и. о. директора учреждения Андрей Бородин, закрытие объектов связано с пересмотром форматов отдыха для туристов. Сочинский нацпарк впервые за последние 15 лет начал расторгать агентские договоры, участники которых нарушали правила пользования рекреационными землями. По словам Андрея Бородина, парк планирует расторгать договоры через суд. Добросовестные бизнесмены смогут продолжить работать по новым правилам.

«Новые компании должны будут предоставить нацпарку полную концепцию проекта. Мы хотим видеть проекты рекреационно-туристической зоны, предусматривающие все: возможность пешеходных маршрутов, оборудованных маршрутов, средств размещения (кемпинг, глэмпинг, площадки для установки палаток), велосипедные тропы, объекты питания»,— отметил Андрей Бородин.

Ранее в заключаемых договорах не были прописаны все детали использования объектов. Из-за этого сейчас большинство экскурсионных объектов полностью не оборудованы, в некоторых зонах есть самовольно возведенные капитальные строения и большое количество торговых павильонов. Новые правила работы парка вступят в силу с 2024 года.

Татьяна Ручкина

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