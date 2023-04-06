В Свердловской области ожидается похолодание и порывистый ветер

В Свердловской области до выходных ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, сообщил уральский Гидрометцентр. Сегодня в регионе ожидается ветер с порывами до 14 м/с. Завтра температура воздуха ночью в отдельных районах опустится до -14 градусов.

В четверг, 6 апреля, в Свердловской области днем температура воздуха составит 7°…12° на юге и 0°…+5° — на севере. Ветер северный, северо-западный с порывами 5-10 м/с, ожидаются отдельные порывы до 14 м/с.

В пятницу, 7 апреля, в регионе ночью температура воздуха опустится до -4°…-9°, на крайнем севере до -14°. Днем температура поднимется до 0°…+5°. Ветер северо-восточный с порывами 3-8 м/с.

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Диана Сунагатуллина