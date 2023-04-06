Бывшего гендиректора Соликамского магниевого завода оставили в СИЗО

Бывшему гендиректору АО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ) Артуру Уртаеву предъявлено новое обвинение — в растрате на сумму 1,5 млн руб. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на данные, озвученные в ходе судебного заседания, на котором рассматривалось продление ареста господина Юртаеву. По версии следствия, деньги были перечислены московской аудиторской фирме, но сами услуги выполнены не были. Суд продлил сроки содержания экс-гендиректора в СИЗО до 7 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Артура Уртаева было возбуждено следственными органами МВД 7 июня 2022 года. По версии силовиков, гендиректор выдал заем на сумму 250 млн руб. акционеру СМЗ Игорю Пестрикову. Формально заем был обеспечен частью пакета долей ООО «Фин-Проект», которое управляет Ловозерским горно-обогатительным комбинатом, однако на момент предоставления займа ГОК был убыточным предприятием, поэтому реально он не мог обеспечить возврат денег по договору. В итоге господин Уртаев сначала был отправлен судом в СИЗО, а затем под домашний арест. В декабре 2022 года его вновь взяли под стражу. В январе 2023 года в отношении Артура Уртаева было возбуждено новое уголовное дело — по покушению на растрату.