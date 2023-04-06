Завкафедрой в Омске обвинили в хищении 1,5 млн рублей при фиктивной разработке турбогенератора

Правоохранители ГУ МВД Омской области предъявили обвинение 65-летнему заведующему кафедрой местного вуза по делу о мошенничестве. Ему инкриминируют хищение 1,5 млн руб. у образовательного учреждения при фиктивной разработке турбогенератора. Основанием для возбуждения дела послужили материалы УФСБ по Омской области.

В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемый убедил руководство вуза в необходимости проведения научно-исследовательской работы и создания турбоагрегата. К выполнению работ он привлек подконтрольную организацию и обеспечил ей победу в конкурсе по изготовлению оборудования. Как выяснили правоохранители, аппарат был изготовлен фигурантом дела еще в 2013 году в рамках защиты магистерской диссертации.

Полученными средствами профессор распорядился по своему усмотрению. По ходатайству следователя судьей наложен арест на счета обвиняемого и недвижимое имущество с целью возмещения причиненного материального ущерба.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант не признал. От исполнения служебных обязанностей руководством учебного заведения он отстранен.

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Лолита Белова