Segezha Group намерена открыть производство CLT-панелей в Иркутской области

Власти Иркутской области и компания Segezha Group (входит в «АФК Система») ведут переговоры об открытии в регионе завода по производству CLT-панелей для многоэтажного домостроения. Как сообщает пресс-служба правительства области, предприятие займется поставками строительных материалов в Сибирь и на Дальний Восток, а также на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

«Коллеги ждут, когда получат экспертное заключение на сейсмичность таких конструкций. Как только будут внесены соответствующие рекомендации Минстроя России, появится возможность строительства многоквартирных деревянных домов в рамках федеральной программы по переселению из аварийного жилья», – прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным правительства региона, Segezha Group также проявила интерес в северном завозе. В частности, холдинг намерен поставлять биотопливо для десяти котельных, расположенных в отдаленных районах Иркутской области.

ПАО Segezha Group является одним из крупнейших арендаторов лесных участков в Иркутской области с площадью лесосеки более 7 млн куб. м древесины. В регионе работают три лесоперерабатывющих предприятия, входящие в состав холдинга.

В 2021 году Segezha Group заявляла о планах построить в Омской области завод по производству березовой фанеры, вложив в него 15 млрд руб.

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Лолита Белова