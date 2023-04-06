В Красноярском крае за год почти вдвое выросла заболеваемость гепатитом

В 2022 году в Красноярском крае зарегистрирован рост заболеваемости гепатитом. По сравнению с 2021 годом показатель вырос в 1,9 раза, сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По статистике краевого Роспотребнадзора, среднемноголетний уровень заболеваемости превышен на 27%. Чаще всего люди заболевают гепатитом А. Таких 58% от общего числа инфицированных. На втором месте – гепатит В (12,9%). Среди хронических 81% занимает заболеваемость гепатитом С.

«Если гепатиты А и Е чаще всего передаются через загрязненную воду, пищевые продукты и грязные руки, то гепатиты B, C и D — через инъекции или обмен биологическими жидкостями»,»– края Дмитрий Горяев. Он также напомнил, что самый эффективный способ профилактики от гепатитов А и В – вакцинация.

В феврале «Ъ» сообщал о том, что пациенты обратилась к президенту из-за проекта приказа Минздрава, устанавливающего критерии оказания медпопощи пациентам с гепатитом С. Ведомство предлагало лечить по ОМС лишь больных на поздних стадиях фиброза и с циррозом печени. Как сообщает «Ъ», Минздрав принял лишь одно из 23 предложений, направленных пациентами, врачами и общественниками в ходе доработки механизма оказания помощи при гепатите С по ОМС в условиях стационара. В перечень тех, кому такая помощь положена, ведомство добавило пациентов с рядом сопутствующих заболеваний — например, рак и ВИЧ.

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Сергей Балин