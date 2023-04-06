Жителя Новосибирска осудили на девять лет за перевод денег террористам

В Новосибирске военсуд рассмотрел уголовное дело гражданину иностранного государства Абдумуроду Шохаеву, который обвинялся в финансировании терроризма. По ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, рассказала официальный представитель регионального управления ФСБ Ирина Зеброва.

По данным следствия, Абдумурод Шохаев неоднократно отправлял денежные переводы участникам запрещенной в России международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам». Силовики подсчитали, что иностранец оказал террористам финансовую помощь на 200 тыс. руб. На предварительном следствии он полностью признал вину и раскаялся.

В ноябре 2021 года, сообщал «Ъ-Сибирь», трибунал вынес приговор стороннику запрещенной террористической группировки «Исламское государство». Через отделение одного из банков он совершил несколько денежных переводов на счета, которыми пользовались ваххабиты. Как указывается в материалах дела, в общей сложности он пожертвовал террористам $370. Суд приговорил его к шести годам колонии общего режима.

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Илья Николаев