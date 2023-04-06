Миллиардеры знают свое место

Несмотря на санкции западных стран, сыновья первого президента Татарстана Айрат и Радик Шаймиевы смогли приумножать свое состояние. Так считает издание Forbes, которое оценило активы каждого из бизнесменов в $1,4 млрд, что на $200 млн больше, чем годом ранее. Капиталы других бенефициаров ТАИФа Альберта Шигабутдинова и Рустема Сультеева оцениваются в $1,3 млрд. Эксперты указывают, что поглощение татарстанской группы СИБУРом не оказало влияния на состояния «самых богатых граждан республики». Помимо ТАИФа они владеют другими компаниями, которые за прошедший год «так или иначе смогли в разной степени выработать иммунитет к санкциям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: tatarstan.ru Фото: tatarstan.ru

Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг богатейших людей мира в 2023 году. В него вошли 110 российских миллиардеров. Это на 22 человека больше, чем в 2022 году, но меньше, чем в 2021-м, когда Россия была представлена 123 бизнесменами. Совокупное состояние российских миллиардеров за год выросло с $353 млрд до $505 млрд.

Среди тех, кто за год увеличил свое состояние, оказались сыновья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева — Радик и Айрат. Капиталы каждого Forbes оценил в $1,4 млрд, разместив братьев на 2020-й строчке рейтинга. Год назад их состояния оценивались в $1,2 млрд. Таким образом, в совокупности сыновья экс-президента республики стали на $400 млн богаче.

Как отмечал Forbes ранее, капиталы Айрата и Радика Шаймиева составляют акции и облигации СИБУРа, а также управляющей компании «ТАИФ», которая по-прежнему владеет нефтеперерабатывающим заводом ТАИФ-НК и сетью АЗС. Кроме того, братья обладают активами в строительстве, недвижимости, медиа и финансах.

Напомним, группа «ТАИФ» стала акционером крупнейших предприятий региона во время президентства Минтимера Шаймиева. Она объединяла более 60 дочерних и зависимых предприятий разных профилей, на которых было занято свыше 45 тыс. человек. В том числе в нее входили нефтеперерабатывающий завод ТАИФ-НК, нефтехимические гиганты «Казаньоргсинтез» и «Нижнекамскнефтехим», генерирующая компания ТГК-16, телерадиокомпания «Новый век», банк «Аверс», строительные и инвестиционно-финансовые компании. В октябре 2021 года АО «СИБУР холдинг» выкупило АО «ТАИФ» у восьми владельцев (в числе которых Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев, Радик Шаймиев и Руслан Шигабутдинов) в обмен на собственные акции и облигации. В частности, продавцы получили 15% акций «СИБУР холдинга» и облигации на сумму $3,025 млрд со сроками погашения до 11 лет в зависимости от серии. После завершения сделки доли в СИБУРе ни одного из восьми бывших владельцев ТАИФа не достигают 5%.

Рустем Сультеев и Альберт Шигабутдинов также были включены Forbes в новый список самых богатейших людей планеты. Активы каждого издание оценило в $1,3 млрд (2133-я строчка рейтинга) — столько же, сколько годом ранее.

Первое место в российском списке впервые занял основатель компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко — его состояние за год выросло более чем в два раза, до $25,2 млрд. В мировом рейтинге он находится на 58 месте. Также в тройку богатейших людей России вошли крупнейший акционер «Норильского никеля» Владимир Потанин ($23,7 млрд) и владелец НЛМК Владимир Лисин ($22,1 млрд). Леонид Михельсон, председатель правления ПАО «Новатэк» и основной акционер СИБУРа, поглотившего ТАИФ, занял четвертую строку рейтинга среди российских бизнесменов и 72-ю в глобальном рейтинге. Его состояние Forbes оценил в $21,6 млрд против $14 млрд годом ранее.

«Поглощение группы ТАИФ СИБУРом , полагаю, никак не повлияло на положение братьев Шаймиевых в рейтинге Forbes»,— считает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский. Он отмечает, что по завершении сделки «братья не вышли из бизнеса». «У самых богатых граждан республики есть ряд других действующих профильных активов, которые, несмотря на действие санкций, продолжают генерировать доходы и приумножать состояние. В частности, это нефтяная компания МНКТ у Айрата и 69% в компании „Нира-экспорт“ у Радика»,— отмечает эксперт. По словам господина Жарского, компании за истекший год «так или иначе смогли в разной степени выработать иммунитет к санкциям, и там, где это необходимо — переориентировать географию экспансии за рубежом с минимальными рисками».

Кирилл Антонов