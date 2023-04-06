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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 6–7 апреля

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

На текущей неделе рубль стремительно теряет позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов в среду курс доллара на Московской бирже составил 79,64 руб./$, что на 2,15 руб. выше значений закрытия пятницы. Росту доллара США способствует уменьшение предложения валюты со стороны экспортеров и Минфина, а также растущий импорт в страну и спрос на валюту со стороны населения.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Русский Стандарт 76.50-78.00
Экспобанк 77.00-79.00
Банк Зенит 78.00
ПСБ 77.00-79.00
«БКС Мир инвестиций» 76.00-78.00
Консенсус-прогноз * 77.65

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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Банк Зенит
Экспобанк
«БКС Мир инвестиций»
Банк Русский Стандарт
ПСБ
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Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

Уровень 80 руб./$ может быть достигнут в ближайшие дни

Рубль не решается покорять рубеж 80 руб./$. Существенная «перепроданность» рубля выглядит «не соответствующе» котировкам Urals на уровне $60 за баррель. Сокращение предложения юаней со стороны Минфина в апреле в рамках бюджетного правила выглядит двояким. Само по себе уменьшение предложения валюты в рамках бюджетного правила играет не в пользу рубля, при этом менее существенный разрыв по недополученным нефтегазовым доходам бюджета выглядит обнадеживающе для среднесрочной динамики российской валюты. Уровень 80 руб./$ может быть достигнут в ближайшие дни, однако поводов для позитивной переоценки рубля появляется все больше.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

Можно прогнозировать увеличение экспортных поступлений в РФ

До конца недели мы прогнозируем торги в диапазоне 78,5–80 руб./$. Рубль продолжает продвигаться к прогнозируемому нами таргету 80 руб./$ на сроке одного месяца, и пока разворотных сигналов мы не видим. Минфин направит на продажу иностранной валюты совокупный объем средств в размере 74,6 млрд руб. в период с 7 апреля по 5 мая. Ежедневный объем продажи иностранной валюты составит в эквиваленте 3,7 млрд руб. Это в 1,5 раза меньше, чем в прошлом периоде. Таким образом, можно прогнозировать увеличение экспортных поступлений в РФ, что должно позитивно сказаться на курсе национальной валюты. В целом на среднесрочном горизонте более вероятный сценарий — это определенное укрепление рубля к уровню 78 руб./$ на фоне продажи валютной выручки экспортерами в налоговой период, а также фиксация прибыли по валютным позициям частью участников рынка и перекладывание в длинные ОФЗ, которые сейчас предлагают интересные доходности и хороший апсайд роста на среднесрочном горизонте.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

Позитива, на данный момент мало

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на завершение текущей недели — 78–80. Нефтяные котировки замедлили рост, сделав остановку на уровне $84–85. Позитива, который можно было бы противопоставить базовым факторам давления на российскую валюту, на данный момент мало. Минфин РФ в апреле продолжит сокращать объем покупок юаней в рамках бюджетного правила, причем в новом периоде он снизится сразу в 1,5 раза. В моменте это умеренно негативно для рубля, но в то же время указывает на улучшение ситуации с нефтегазовыми доходами, что в среднесрочной перспективе уже благоприятно для нацвалюты.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Геополитическая обстановка продолжает определять расстановку сил на валютном и энергетическом рынках

В качестве поддержки российскому рублю на данный момент может выступить дорожающая нефть на фоне решения ОПЕК+ о снижении ее добычи. Однако этот эффект по большей части нивелируется ростом импорта. Тем временем не в пользу рубля на текущий момент выступают новости о планируемом сокращении ежедневных продаж юаней Минфином в рамках бюджетного правила с 7 апреля. В зоне внимания мировых инвесторов — публикация оценки мартовского роста занятости в США. При этом американский доллар на мировых рынках сдает позиции на фоне выхода данных о сокращении количества открытых вакансий в США, что может привести здесь к дальнейшему ускорению инфляции. Все это происходит на фоне мирового тренда на ослабление спроса на рисковые активы. Геополитическая обстановка, где градус по-прежнему не снижается, продолжает определять расстановку сил на валютном и энергетическом рынках.

Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

Доллар на глобальной арене под давлением

Торговая активность долларом с расчетами «завтра» увеличилась относительно значений понедельника, а пара доллар-рубль замедлила темпы роста. Давление на позиции национальной валюты оказали вероятные задержки в экспортных потоках, а также продолжающееся восстановление импорта. Отметим, что курсы дружественных валют отличились более резким ростом к рублю, нежели валюты стран Запада. На текущей неделе пара доллар-рубль останется в диапазоне 78–80 руб. Доллар на глобальной арене под давлением, при этом цены на нефть ощутимо выросли после решения ОПЕК сократить ее добычу. Ожидаем коррекцию курса, обычную после активного роста.

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