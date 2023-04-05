Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Экс-мэр пытается вернуть собственность

Бывший глава Оренбурга оспаривает взыскание имущества стоимостью более 100 млн рублей

Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов подал жалобу на решение суда о взыскании имущества стоимостью более 100 млн руб. В феврале суд частично удовлетворил требования прокурора об изъятии у экс-мэра, его родственников и доверенных лиц незаконно полученных доходов. Евгений Арапов «незаконно» приобрел и оформил на доверенных лиц квартиру, машину, земельные участки, жилой дом, доли в уставных капиталах организаций, нежилое помещение. Общая стоимость имущества составила более 100 млн руб.

Евгений Арапов «незаконно» приобрел и оформил на доверенных лиц имущество стоимостью более 100 млн рублей

Евгений Арапов «незаконно» приобрел и оформил на доверенных лиц имущество стоимостью более 100 млн рублей

Фото: VK.com

Евгений Арапов «незаконно» приобрел и оформил на доверенных лиц имущество стоимостью более 100 млн рублей

Фото: VK.com

Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов подал апелляционную жалобу на решение суда о взыскании имущества стоимостью более 100 млн руб. Информация опубликована на сайте ­учреждения.

В феврале текущего года Ленинский районный суд города частично удовлетворил требования прокурора о взыскании с бывшего главы Оренбурга, его родственников и доверенных лиц незаконно полученных доходов. По данным прокуратуры, Евгений Арапов «незаконно» приобрел и оформил на доверенных лиц квартиру, машину, земельные участки, жилой дом, доли в уставных капиталах организаций, нежилое помещение. Общая стоимость имущества составила более 100 млн руб.

В связи с этим в мае 2021 года надзорный орган подал в суд заявление о взыскании и обращении в собственность государства указанного имущества, которое было юридически оформлено на родственников и третьих лиц и фактически принадлежало бывшему ­чиновнику.

В августе 2020 года Евгения Арапова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу 15 млн руб. Также экс-мэр был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет. Евгений Арапов был признан винов­ным в создании коммерческой фирмы через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в июле 2012 года Евгений Арапов, находясь на посту главы Оренбурга, через подставное лицо создал компанию, которая заключала с мэрией договоры аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности, сдавала имущество предпринимателям в субаренду и зарабатывала на этом. Доход компании за шесть лет работы превысил 14 млн руб.

Также силовики выяснили, что в мае 2018 года Евгений Арапов получил от своего заместителя Геннадия Борисова 400 тыс. руб. из предполагаемой взятки 600 тыс. руб. Средства вице-мэр принял от генерального директора одной из коммерческих организаций за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Кроме того, Евгения Арапова признали виновным в получении взятки в виде однокомнатной квартиры стоимостью 1,3 млн руб. от директора коммерческой организации за услуги, описанные той же формулировкой: общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. Ни в процессе следствия, ни в суде Евгений Арапов вину не ­признал.

В начале года суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра об условно-досрочном освобождении (УДО). Евгений Арапов отбыл наказание сроком более чем три года и в полном объеме погасил штраф 15 млн руб. Однако прокуратура решила оспорить постановление об УДО.Надзорный орган считает, что «тяжесть и общественная опасность совершенного преступления, совокупность характеризующих его материалов не позволяют сделать однозначный вывод о том, что осужденный твердо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании ­наказания».

Как отмечает старший специалист практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» Глеб Никоноров, перспективы оспаривания решения суда об обращении в доход государства имущества в данном случае зависят от представленных сторонами доказательств и качества мотивировочной части судебного решения.

«Возможно, Евгений Арапов сможет предоставить в апелляции документы и сведения, которые не могли быть предоставлены ранее ввиду отбытия им наказания в колонии. Однако сам факт его осуждения по коррупционной статье УК может быть использован в позиции прокуратуры в качестве одного из доводов незаконности доходов, на которые приобретено оспариваемое имущество Арапова и других лиц»,— рассуждает Глеб Никоноров.

Ани Айвазян

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...