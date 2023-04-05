Экс-мэр пытается вернуть собственность

Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов подал жалобу на решение суда о взыскании имущества стоимостью более 100 млн руб. В феврале суд частично удовлетворил требования прокурора об изъятии у экс-мэра, его родственников и доверенных лиц незаконно полученных доходов. Евгений Арапов «незаконно» приобрел и оформил на доверенных лиц квартиру, машину, земельные участки, жилой дом, доли в уставных капиталах организаций, нежилое помещение. Общая стоимость имущества составила более 100 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Арапов «незаконно» приобрел и оформил на доверенных лиц имущество стоимостью более 100 млн рублей

Фото: VK.com Евгений Арапов «незаконно» приобрел и оформил на доверенных лиц имущество стоимостью более 100 млн рублей

Фото: VK.com

Бывший глава Оренбурга Евгений Арапов подал апелляционную жалобу на решение суда о взыскании имущества стоимостью более 100 млн руб. Информация опубликована на сайте ­учреждения.

В феврале текущего года Ленинский районный суд города частично удовлетворил требования прокурора о взыскании с бывшего главы Оренбурга, его родственников и доверенных лиц незаконно полученных доходов. По данным прокуратуры, Евгений Арапов «незаконно» приобрел и оформил на доверенных лиц квартиру, машину, земельные участки, жилой дом, доли в уставных капиталах организаций, нежилое помещение. Общая стоимость имущества составила более 100 млн руб.

В связи с этим в мае 2021 года надзорный орган подал в суд заявление о взыскании и обращении в собственность государства указанного имущества, которое было юридически оформлено на родственников и третьих лиц и фактически принадлежало бывшему ­чиновнику.

В августе 2020 года Евгения Арапова приговорили к четырем с половиной годам лишения свободы и штрафу 15 млн руб. Также экс-мэр был лишен права занимать должности на госслужбе и в органах МСУ в течение пяти лет. Евгений Арапов был признан винов­ным в создании коммерческой фирмы через подставное лицо, в получении взятки в крупном размере, а также в получении взятки в виде незаконного предоставления имущественных прав в особо крупном размере (ч. 1 ст. 173.1 УК РФ, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Следствие и суд установили, что в июле 2012 года Евгений Арапов, находясь на посту главы Оренбурга, через подставное лицо создал компанию, которая заключала с мэрией договоры аренды недвижимости, находящейся в муниципальной собственности, сдавала имущество предпринимателям в субаренду и зарабатывала на этом. Доход компании за шесть лет работы превысил 14 млн руб.

Также силовики выяснили, что в мае 2018 года Евгений Арапов получил от своего заместителя Геннадия Борисова 400 тыс. руб. из предполагаемой взятки 600 тыс. руб. Средства вице-мэр принял от генерального директора одной из коммерческих организаций за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости.

Кроме того, Евгения Арапова признали виновным в получении взятки в виде однокомнатной квартиры стоимостью 1,3 млн руб. от директора коммерческой организации за услуги, описанные той же формулировкой: общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости. Ни в процессе следствия, ни в суде Евгений Арапов вину не ­признал.

В начале года суд удовлетворил ходатайство адвоката экс-мэра об условно-досрочном освобождении (УДО). Евгений Арапов отбыл наказание сроком более чем три года и в полном объеме погасил штраф 15 млн руб. Однако прокуратура решила оспорить постановление об УДО.Надзорный орган считает, что «тяжесть и общественная опасность совершенного преступления, совокупность характеризующих его материалов не позволяют сделать однозначный вывод о том, что осужденный твердо встал на путь исправления и не нуждается в полном отбывании ­наказания».

Как отмечает старший специалист практики уголовно-правовой защиты бизнеса МКА «Князев и партнеры» Глеб Никоноров, перспективы оспаривания решения суда об обращении в доход государства имущества в данном случае зависят от представленных сторонами доказательств и качества мотивировочной части судебного решения.

«Возможно, Евгений Арапов сможет предоставить в апелляции документы и сведения, которые не могли быть предоставлены ранее ввиду отбытия им наказания в колонии. Однако сам факт его осуждения по коррупционной статье УК может быть использован в позиции прокуратуры в качестве одного из доводов незаконности доходов, на которые приобретено оспариваемое имущество Арапова и других лиц»,— рассуждает Глеб Никоноров.

Ани Айвазян