В Польше заявили об отсутствии потенциала у Украины по возвращению Крыма

Бывший главнокомандующий сухопутных войск Польши, генерал в отставке Вальдемар Скшипчак заявил об отсутствии потенциала у Украины, который позволит ей вернуть Крым. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Преимущество, которое должны иметь украинские войска над российской армией, чтобы изгнать ее со своей территории, должно быть 4:1. У Украины никогда такого преимущества не будет»,— цитирует издание заявление господина Скшипчака.

По мнению польского генерала, российско-украинский конфликт зашел в тупик и может быть решен путем переговоров. Вальдемар Скшипчак отметил, что в ближайшее время может быть предпринята такая попытка. По его мнению, стороны должны прийти к компромиссу в своих требованиях.

При этом экс-глава сухопутных сил Польши отметил, что большое значение в решении вопроса окажет позиция Запада и США, где в скором времени стартует предвыборная кампания. Господин Скшипчак пояснил, что число американских сторонников позиции Украины к настоящему времени значительно сократилось, в сравнении с началом конфликта.

Анастасия Донскова

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