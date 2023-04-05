Новороссийский рыбодобытчик сообщил о катастрофическом сокращении запасов хамсы

Годовой запас промысловой азовской хамсы сократился с 300-400 тыс. до 70-100 тыс. тонн, сообщил «Новороссийскому рабочему» руководитель новороссийской рыбопромышленной компании Юрий Атанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Семь лет назад я первый и, наверное, единственный предприниматель, занимающийся добычей этой рыбы, стал говорить, что к 2021 году мы получим катастрофу. Запасы промысловой азовской хамсы, той самой вкусной, которую привыкли есть горожане, упадет до 70 тыс. тонн… Я предлагал на научно-промысловых советах ЮФО остановить лов хотя бы на несколько лет, пока популяция не начнет восстанавливаться. Но некоторые крутили пальцем у виска. Я считаю, что сегодня мы уже имеем ту самую катастрофу, которую я предрекал»,– рассказал рыбодобытчик.

По мнению Юрия Атанова, причина снижения популяции – присоединение севастопольского рыболовецкого флота, который состоит из судов океанического типа СРТМ, оснащенного огромными тралами. Кубанские рыбаки работают на судах типа СЧМ и ПТР. Для сравнения: сейнеры новороссийских рыбодобытчиков способны выловить до 50 тонн хамсы в сутки, океанические – до 250 тонн в сутки.

Юрий Атанов также отмечает, что Черном море стало меньше кильки, барабули, ставриды. В Азовском море практически исчезла тарань.

Ранее главный научный сотрудник Южного научного центра РАН доктор биологических наук Павел Балыкин также заявлял о сокращения рыбного промысла в южных морях России, однако связывал он это не с уменьшением запасов рыбы (резервы есть), а с ее малой ценностью и, как следствие, низкой рентабельностью.

Подробнее - в материале «Не нужно тралить».

Наталья Решетняк

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