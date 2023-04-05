Суд занялся водными процедурами

Открывшийся прошлым летом кольцевой вейк-парк на Мещерском озере, один из туристических проектов на 800-летие Нижнего Новгорода, оказался под угрозой закрытия. Арбитражный суд решил, что региональное министерство экологии неправомерно предоставило в пользование ООО «Вейкпарк» акваторию озера без аукциона. Судебный иск подавала организация из Йошкар-Олы, которая хотела организовать на Мещерском озере лодочную станцию. Власти ей отказали, сославшись на охранный статус озера как памятника природы и отсутствие у заявителя необходимой лицензии. У «Вейкпарка» суд также не обнаружил лицензию. Инвестор и минэкологии намерены обжаловать судебное решение, а популярная у нижегородцев водная трасса пока продолжит работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Две компании без лицензий делят в суде акваторию нижегородского озера

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Две компании без лицензий делят в суде акваторию нижегородского озера

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

ООО «Физкультурно-спортивная организация "Ладья-52"» выиграло в первой инстанции спор с министерством экологии Нижегородской области и компанией «Вейкпарк». По иску общества суд признал ничтожным договор водопользования, согласно которому областные власти в 2021 году предоставили «Вейкпарку» часть акватории Мещерского озера сроком на 20 лет. Водный участок был передан инвестору для организации кольцевого вейк-парка стоимостью более 100 млн руб. По сути это спортивный аттракцион с оборудованием из лебедок на вышках и движущегося троса для буксировки спортсменов на досках (вейкбордах). Новый вид спорта сочетает в себе элементы воднолыжного слалома, акробатику и прыжки — в воде могут устанавливаться трамплины.

Организация вейк-парка на Мещерском озере обсуждалась еще в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода в 2019 году, а сам водный комплекс открылся в июне прошлого года. За сравнительно небольшое время он снискал популярность у нижегородцев как летом, так и зимой, когда по льду озера желающих катали на ватрушках с помощью воздушной трассы.

Еще в 2021 году параллельно с проработкой этого проекта ООО «Вейкпарк» в министерство экологии обращалось ООО «ФСО "Ладья-52"». Эта фирма из Йошкар-Олы также просила у нижегородских властей предоставить ей часть Мещерского озера, в том числе для соревнований и тренировок, предлагая создать лодочную станцию и запустить лодки с электромоторами.

Однако нижегородские чиновники этой компании отказали. В министерстве экологии сослались на то, что Мещерское озеро — памятник природы регионального значения. Поэтому режим его использования допускает только рекреационную деятельность — отдых и купание граждан, а размещение лодочной станции «может привести к уничтожению и повреждению прибрежно-водной растительности», отмечено в документах суда (ФСО «Ладья-52» пыталось обжаловать отказ).

Нижегородское министерство обратилось в правительство Республики Марий Эл и выяснило, что у компании из соседнего региона нет лицензии на образовательную деятельность, которая необходима по федеральным правилам.

Не получив акваторию Мещерского озера, компания из Йошкар-Олы начала оспаривать ее предоставление ООО «Вейкпарк».

Как указал арбитражный суд в своем решении, организатор вейк-парка также не имел лицензии на образовательную деятельность. В договоре с министерством экологии было указано, что водный участок предоставляется «для рекреационных целей туроператором». Оценив эту формулировку, судья решил, что «Вейкпарк» не туроператор, а проводит физкультурно-спортивные мероприятия, на которые требуется лицензия.

Кроме того, суд сослался на письмо минградразвития Нижегородской области, которое в 2021 году возражало против размещения канатно-буксировочных установок вейк-парка, указывая, что акватория озера по генплану Нижнего Новгорода относится к особо охраняемым природным территориям. Был учтен и довод истца о том, что министерство экологии, заключив без аукциона договор с ООО «Вейкпарк», нарушило «принцип равного доступа» компаний к пользованию водными объектами, тем самым посягнув на публичные интересы.

В ООО «Вейкпарк» пообещали обжаловать это судебное решение в апелляции, считая, что они ничего не нарушили. По словам директора Антона Михайлова, компания благоустроила территорию озера, а вейк-парк оказался очень востребованным у горожан, что, видимо, не давало покоя «недоброжелателям». «Планируем развиваться и работать дальше», — сообщил он. Оперативно связаться с представителями ООО «ФСО "Ладья-52"» не удалось.

В минэкологии также подчеркнули, что судебное решение не вступило в законную силу и министерство после ознакомления с мотивировкой планирует обжаловать выводы суда.

Роман Кряжев