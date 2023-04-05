В Абинском районе открыли новый спорткомплекс с бассейном

В Абинском районе завершилось строительство спортивно-оздоровительного комплекса с бассейном. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

На первом этаже двухэтажного здания разместили гимнастический зал, два зала с бассейнами, помещения для фитнеса, занятий мини-футболом, сауну, фито-бар и комнату ожидания родителей.

«Для Абинска это первый бассейн, его смогут посещать все жители города, спортсмены получат базу для занятий плаванием и волейболом, а также спортивной гимнастикой. Отдельно отмечу, что объект оборудован и для маломобильных граждан»,— отметил заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вячеслав Никитин.

Общая площадь комплекса составила 5 тыс. кв. м. Власти Абинского района поддерживают развитие 18 видов спорта.

Анастасия Донскова

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