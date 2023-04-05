В Краснодаре из-за энергоаварии дома на девяти улицах остались без света

В Краснодаре из-за аварии на электросетях дома, расположенные на девяти улицах в Прикубанском округе, остались без света. Об этом сообщила единая дежурно-диспетчерская служба города.

Причиной отключения электроэнергии стало повреждение на линии 6-10 кВ, из-за которого отключилась подстанция «СВ-444» и 18 трансформаторных подстанций.

Сообщается, что без света остаются жители домов на улицах 1-ГО Мая, 40 лет Победы, Российская, Весенняя, Памирская, Шпака, Подольская, Черкасская, 21-ГО Партсъезда.

Над восстановлением линии работает аварийная бригада. Время подачи электроснабжения не уточняется.

Анастасия Донскова

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