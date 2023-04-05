«Амкар» поменял главного тренера

В футбольном клубе «Амкар-Пермь» произошла смена главного тренера команды. Как сообщает пресс-служба клуба, Рустем Хузин и его тренерский штаб подали в отставку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рустем Хузин

Фото: youtube Рустем Хузин

Фото: youtube

И.о. главного тренера будет исполнять Иван Черенчиков, ранее работавший главным наставником молодежной команды «Амкара».

Эта отставка произошла после поражения пермской команды в первом официальном матче возобновленного первенства страны среди команд второй лиги в Миассе от местного «Торпедо» со счетом 1:2.

Напомним, что следующую игру в турнире «Амкар» проведет 13 апреля на своем поле с омским «Иртышем».