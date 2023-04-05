«Татнефть» может купить 50% в турецкой сети АЗС Aytemiz за $160 млн

«Татнефть» может стать совладельцем турецкой топливной компании Aytemiz Akaryakt, владеющей более 570 АЗС. Об этом сообщило госагентство «Татар-информ» со ссылкой на официальное заявление продавца актива — турецкого Doan Holding.

Речь идет о продаже 50% акций Aytemiz за $160 млн. В настоящее время сделка находится в стадии получения необходимых разрешений регулирующих органов.

Компания Aytemiz, согласно данным на ее сайте, располагает также 10 базами и заправочными терминалами емкостью 250 тыс. куб. м в Турции. Она обеспечивает топливом более 5,5 млн водителей в месяц.

В «Татнефти» пока не комментируют информацию.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"