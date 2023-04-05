В Краснодаре в 2023 году цена на новостройки выросла на 13%

В Краснодаре за три месяца стоимость квадратного метра жилого помещения в новостройках выросла на 13%, до 148,5 тыс. руб. Об этом сообщает «Деловая газета.Юг» со ссылкой на исследование «Авито Недвижимость».

По итогам первого квартала прошлого года стоимость «квадрата» составляла 109,2 тыс. руб.

По этому показателю Краснодар занимает пятое место в России. Лидером рейтинга стал Сочи. Там квадратный метр жилплощади в новых домах составляет 355,8 тыс. руб. Этот показатель выше, чем в Москве — 296 тыс. руб., Санкт-Петербурге — 212,3 тыс. руб. и Казани — 155,3 тыс. руб.

«В первом квартале спрос на новостройки в России во многом подогревался продлением льготной ипотеки, хоть и с увеличенной ставкой, субсидированной от застройщиков ставкой и скидками»,— подчеркивает руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Олег Исаев

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