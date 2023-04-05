«Думали СВО пройдет быстрее»

Уральский бизнес адаптировался к новой экономической реальности, возникшей после начала специальной военной операции (СВО). К такому выводу пришли участники годового собрания Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП). Среди ключевых проблем они назвали кадровый дефицит.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Евгений Куйвашев (слева) обратил внимание президента СОСПП Дмитрия Пумпянского (справа) на важность научных разработок

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Губернатор Евгений Куйвашев (слева) обратил внимание президента СОСПП Дмитрия Пумпянского (справа) на важность научных разработок

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Годовое собрание СОСПП прошло в Нижнем Тагиле в ДК НТМК. Для его участников был организован специальный электропоезд «Ласточка» из Екатеринбурга, который вечером их вернул обратно.

Собрание открыл президент СОСПП Дмитрий Пумпянский. Он не стал подробно останавливаться на итогах 2022 года, рекомендовав прочитать отчет, который выдавали при регистрации. Одной из важных проблем сообщества он назвал кадровый дефицит и напомнил, что в прошлом году в Екатеринбурге успешно прошел HR-форум, который теперь может стать традиционным.

После формального утверждения годового отчета СОСПП слово получил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Владимир Якушев. Полпред напомнил собравшимся задачи, которые поставил президент Владимир Путин. Среди них: собственное производство критически важной продукции, увеличение глубины переработки, разработка и внедрение качественно новых продуктов и технологий.

«Потенциал промышленности Урала огромен. Финансовых инструментов поддержки, которые работают на промышленность, достаточно. Кроме того, в условиях санкционного давления они корректируются в зависимости от запроса предприятий. Главная задача — двигаться вперед, находить решения и достойные ответы на вызовы»,— подчеркнул господин Якушев. Он уточнил, что риски не закончились, вызовы будут продолжены и «надо находиться в творческом поиске».

Полпред также сделал акцент на кадрах.

«Учреждения среднего специального образования без бизнеса квалифицированных кадров не воспитают. Бизнес должен организовывать практику, делиться с образовательными учреждениями лучшими специалистами, чтобы они делились опытом. Тогда мы будем получать качественных спецов»,— отметил полпред.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, анализируя итоги года, подтвердил, что промышленный сектор в целом адаптировался к ситуации. По его словам, в 2022 году в регионе было запущено 19 новых производств с общим объемом инвестиций свыше 5 млрд руб. «Есть успехи в энергетике, локомотивостроении, IT. Надо этот список расширять»,— сказал губернатор. По его словам, в регионе будет развиваться индустриально-спортивный кластер — по выпуску спортивного оборудования и инвентаря.

Губернатор тоже не смог обойти проблему кадрового дефицита. По подсчетам господина Куйвашева, потребность в кадрах для свердловской промышленности составляет 15 тыс. человек. «Решение кадровых вопросов — основа эффективной производственной деятельности. У нас сегодня сложилась ситуация, когда количество вакансий на предприятиях превышает количество безработных. Мы последовательно выстраиваем системную работу по обеспечению нашего промышленного комплекса необходимыми кадрами, в том числе в условиях повышенного спроса по отдельным специальностям»,— рассказал господин Куйвашев. Он добавил, что в качестве меры поддержки промышленности Свердловская область предложила на федеральном уровне рассмотреть ряд инициатив, способствующих закреплению специалистов на предприятиях. В том числе за счет предоставления отсрочки от регулярного призыва в Вооруженные Силы выпускникам колледжей, техникумов и вузов, трудоустроенных на оборонные заводы.

Господин Куйвашев ориентировал уральских предпринимателей на то, что каждая компания должна поддерживать себя научными разработками. «Да, это затратно, но необходимо»,— подчеркнул он.

Президент РСПП Александр Шохин в своем выступлении сделал несколько признаний. «Когда началась специальная военная операции (СВО), мы встретились с президентом, перечислили все сложности, которые могли возникнуть. Но никто не думал, что будет такая жесткость санкций. Думали СВО пройдет быстрее и санкции не успеют раскрутиться»,— признался он. По его словам, прошедший год стал годом адаптации, и он прошел лучше, чем прогнозировал РСПП.

«Но еще не вечер. Сейчас коллективный Запад будет жестко следить за десятью пакетами санкций, будет наказывать тех, кто сотрудничает с Россией»,— дал прогноз господин Шохин.

Председатель совета директоров рейтингового агентства «Эксперт РА» Игорь Юргенс в своем выступлении напомнил, что экономика уже пережила два шока — ковидный и санкционный. При этом, по его словам, ряд показателей уже не актуален. Например, если раньше курс рубля всегда следовал за ценой на нефть, то сейчас этот показатель утрачен. По его словам, перестал отражать состояние экономики и такой показатель, как ВВП. Кроме того, он указал на то, что дефицит бюджета РФ составляет 3%. «Это говорит, что придется повышать налоги»,— предупредил он.

Вице-президент «Евраза», руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов на правах хозяина площадки рассказал членам СОСПП о своих достижениях и перспективах: снижении выбросов, реализации инвестпроектов. Он признался, что после введения санкций «Евраз» не смог получить часть оборудования и отказался от сотрудничества с рядом иностранных компаний. «Выросли цены на компрессорное оборудование, материалы, шины, автотехнику. Это колоссальная нагрузка на бизнес. Мы по всем фронтам занимаемся экономией, переходим на альтернативных поставщиков — обнаружили огромное количество предприятий, о которых даже не знали»,— рассказал господин Новоженов.

Завершилось годовое собрание СОСПП награждением и обедом.

Николай Яблонский, Василий Алексеев