В Краснодаре по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве супруги

В Краснодаре по горячим следам задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жены. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, дежурный сотрудник получил сообщение о том, что в квартире жилого дома на улице Бабушкина на женщину было совершено нападение с ножом. Полицейские, прибывшие на место происшествия, заметили на лестничной клетке мужчину, на одежде которого были пятна крови. Задержанным оказался 57-летний супруг убитой. Тело женщины было обнаружено при осмотре квартиры.

«Накануне супруги распивали спиртные напитки. В результате возникшего словесного конфликта мужчина схватил кухонный нож и ударил жену»,— сообщили в ведомстве.

В настоящее время причины и обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники уголовного розыска. По данным СУ СКР по Краснодарскому краю, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначено проведение необходимых экспертиз.

Анастасия Донскова

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