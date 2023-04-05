В пригороде Геленджика выделят участок под колумбарий

В районе села Марьина Роща под Геленджиком власти выделили участок под колумбарий (хранилище урн с прахом умерших после кремации). Об этом сообщает Telegram-канал МЦУ Геленджика.

По данным управления архитектуры и градостроительства города Геленджика, вопрос о строительстве колумбария рассмотрели в рамках корректировки Генплана.

«В соответствии с СанПиН 2.1.2882-11, формирование земельного участка для строительства колумбария возможно после учета следующих факторов: санитарно-эпидемиологической оценки территории, категории земли, санитарно-защитной зоны, образуемой от колумбария»,— подчеркивается в сообщении.

Олег Исаев

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