Годовая инфляция в России за неделю замедлилась до 3,29%

Годовая инфляция в России за неделю с 28 марта по 3 апреля замедлилась до 3,29% против 4,3% неделей ранее. Недельная инфляция составила 0,13%, следует из обзора Минэкономики «О текущей ценовой ситуации» (.pdf). Значение годовой инфляции достигло минимального показателя с июня 2020 года.

В сегменте продовольственных товаров цены увеличились на 0,17% против 0,14% неделей ранее. Это произошло в результате подорожания плодоовощной продукции.

Динамика роста цен на все продукты, кроме овощей и фруктов, составила 0,07% против 0,06% неделей ранее. Стоимость на смеси сухие молочные и консервы овощные для детского питания увеличилась на 0,5%, рис — на 0,4%, баранину, рыбу мороженую, яйца куриные, творог — на 0,3%. Цены на гречку снизились на 0,7%, черный чай — на 0,5%, свинину — на 0,4%.

Стоимость плодоовощной продукции выросла на 1,3%. Цены на огурцы увеличились на 6%, помидоры — на 0,7%, яблоки — на 0,6%. Стоимость лука снизилась на 1%, свеклу — 0,8%, картофель — 0,7%.

В сегменте непродовольственных товаров рост цен составил 0,03% против 0,01%. Стоимость строительных материалов, электро- и бытовых приборов продолжила снижаться, цены на легковые автомобили выросли на фоне роста стоимости иностранных марок. Цены в сфере услуг выросли на 0,19% на фоне роста авиабилетов на внутренних рейсах и роста цен на бытовые услуги.

Олеся Павленко