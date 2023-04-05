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В Петербурге появится сквер имени Расула Гамзатова

Законодательное собрание Санкт-Петербурге приняло законопроект о внесении изменений в городской закон о зеленых насаждениях, который, помимо прочего, присваивает имя поэта Расула Гамзатова безымянному скверу на улице Руставели.

Название получил зеленый участок к востоку от пересечения улицы Руставели с проспектом Луначарского. Сквер назван с учетом общей топонимической тематики северной части Калининского района Петербурга, связанной с культурой.

Также поправкой еще одному скверу, расположенному на Политехнической улице от улицы Фаворского до дома № 6 по улице Хлопина, присвоено имя разведчика Великой Отечественной войны Виктора Лягина,

Сейчас законопроект отправился на подпись губернатору Александру Беглову.

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