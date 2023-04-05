Ничего личного, только бизнес

Заксобрание Пермского края и Пермская дума в апреле планируют рассмотреть инициативы, позволяющие публиковать сведения о доходах депутатов без персональных данных и подробных сведений об имуществе. Кроме того, краевые депутаты, работающие на непостоянной основе и не совершавшие крупных сделок, могут быть и вовсе освобождены от подачи деклараций. По информации «Ъ-Прикамье», региональный парламент планировал рассмотреть поправки еще в марте, однако у депутатов появились вопросы и они обратились за разъяснениями к федеральным властям. Представители оппозиционных партий считают, что ново­введения снижают открытость депутатского корпуса, и планируют опубликовать персональные декларации на собственных ресурсах.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На апрельском пленарном заседании заксобрания края планируется рассмотреть проект, изменяющий порядок публикаций сведений о доходах и имуществе парламентариев. Согласно пояснительной записке, эти данные предлагается размещать на сайте заксобрания в обезличенном виде, «без указания персональных данных» и «данных, позволяющих идентифицировать имущество». Сейчас на сайте краевого парламента размещаются подробные декларации депутатов с указанием имущества и транспортных средств, находящихся в собственности или пользовании парламентариев. Изменения будут распространяться на депутатов, работающих в парламенте как на постоянной основе, так и осуществляющих полномочия без отрыва от основной деятельности.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить депутатам, работающим в парламенте не на постоянной основе (как правило, это топ-менеджеры промышленных предприятий или предприниматели), не подавать сведения о доходах. Для этого депутат или его близкие родственники не должны совершать крупных сделок (на сумму, в три раза превышающую общий доход депутата и его супруга или супруги за последние три года).

Проект внесен и подписан председателем комитета по госполитике Александром Бойченко, руководителем комитета по социальной политике Сергеем Ветошкиным, председателем комитета по бюджету Еленой Зыряновой, руководителем комитета по экономической политике Алексеем Мельниковым и заместителем председателя комитета по развитию инфраструктуры Александром Третьяковым.

Как указано в пояснительной записке, поправки связаны с изменением федерального законодательства. Ранее Госдума РФ разрешила не публиковать персональные сведения о доходах муниципальным и региональным депутатам, работающим на непостоянной основе, а также самим депутатам нижней палаты российского парламента и членам Совета Федерации. Данные изменения вступили в силу с 1 марта.

Источник, знакомый с ходом работы над законопроектом, сообщил «Ъ-Прикамье», что проект планировалось рассмотреть еще на мартовском заседании регионального парламента, однако депутаты обратились в Госдуму РФ для уточнения требований федерального законодательства.

«Ждем разъяснений по ряду моментов. Наиболее дискуссионный вопрос — освобождение депутатов на непостоянной основе от подачи деклараций. Сейчас непонятно, можно ли это сделать: последние изменения разрешают не подавать сведения о доходах при отсутствии крупных сделок, но вместе с тем по-прежнему действуют нормы об обязательном представлении деклараций. Так что ждем официальную позицию Госдумы по этому вопросу»,— отмечает собеседник. Он добавил, что в этом году все депутаты заксобрания были обязаны подать сведения о доходах и имуществе до 1 апреля.

Публиковать сведения о доходах депутатов без персональных данных также планирует Пермская городская дума. На сайте представительного органа размещен соответствующий проект решения. Его также намерены рассмотреть на апрельском пленарном заседании.

Руководитель фракции «Единая Россия» в заксобрании Юрий Борисовец еще не успел ознакомиться с проектом и пообещал «Ъ-Прикамье» прокомментировать ситуацию позже.

Представители КПРФ и «Справедливой России — За правду» инициативу не поддерживают. Руководитель фракции КПРФ в краевом парламенте Анна Баранова считает, что «депутаты должны быть честны и открыты перед избирателями». «Думаю, что доходы должны быть открыты, чтобы избиратели понимали, чем депутат занимается, на что он живет»,— пояснила свою позицию товарищ Баранова. Она подчеркнула, что это ее личная позиция, а с депутатами фракции вопрос еще не обсуждался. «Возможно, после обсуждения примем решение опубликовать свои декларации на партийных ресурсах. Наши депутаты на постоянной основе получают зарплату только в заксобрании, а депутаты на непостоянной основе не занимаются настолько прибыльным бизнесом, чтобы скрывать свои доходы»,— добавила Анна Баранова.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Вероника Куликова считает, что депутатам от партии «нечего скрывать от избирателей». «Позиция партии и на федеральном, и на региональном уровне — продолжить добровольно публиковать все сведения о доходах, в том числе на партийных ресурсах»,— поделилась госпожа Куликова.

Руководитель фракции ЛДПР Олег Постников назвал отказ от публикации персональных сведений о доходах депутатов «неоднозначным». «Фракция ЛДПР в целом разделяет мнение коллег о том, что в период СВО персональные данные депутатов, в том числе публичных лиц, должны быть защищены. С другой стороны, ЛДПР всегда считала, что публикация деклараций — современная цена права быть депутатом и обязанность быть открытым для избирателей. Поэтому я лично намерен опубликовать свою декларацию по доходам за 2022 год»,— отметил депутат.

Он полагает, что фракция, «скорее всего», не будет выражать консолидированного мнения. «Скорее всего, оставим голосование по этому проекту на усмотрение каждого депутата. Хотя предварительно обсудим все „за“ и „против“ на заседании фракции 19 апреля. Может быть, в ходе обсуждения все же придем к единому мнению»,— добавил Олег Постников.

Константин Кадочников