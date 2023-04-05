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На Кубани начали проверку сведений о нарушениях при обеспечении школ горячим питанием

В Краснодарском крае проведут доследственную проверку сведений о нарушениях при заключении контрактов с поставщиками, из-за которых несколько школ лишены обеспечения горячим питанием. Об этом сообщила пресс-служба следственного комитета России.

«В средствах массовой информации сообщается о том, что в Краснодарском крае при освоении бюджетных средств, в том числе выделенных на обеспечение школьников горячим питанием, должностными лицами органов местного самоуправления допускаются нарушения»,— отметили в ведомстве.

Сообщается, что ответственные лица организовали торги таким образом, чтобы это было выгодно заинтересованным юрлицам. При этом у поставщиков имеются нарушения при ценообразовании.

Анастасия Донскова

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