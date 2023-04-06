В отапливаемом силами котельной «Пермского свинокомплекса» поселке собираются построить новые источники теплоснабжения

Администрация Краснокамскамского городского округа собирается заключить с ПАО «Т Плюс» концессионное соглашение, предусматривающее модернизацию объектов теплоснабжения в поселке Майском. Информация об этом содержится в актуальном реестре планируемых проектов по созданию и реконструкции объектов концессионных соглашений, который краевой минэк разместил на своем сайте 5 апреля. Как следует из документа, проект сейчас проходит согласование на уровне региона. Планируется, что соглашение будет рассчитано на 10 лет. В рамках концессии ПАО намерено построить на территории две новые блочно-модульные котельные и провести реконструкцию квартальных сетей горячего водоснабжения ЦТП-3. Сумма инвестиций в проект оценивается в 198,8 млн руб., из которых 128,8 млн руб. средства концессионера, 70 млн руб. — бюджетное финансирование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным «Ъ-Прикамье», цель проекта — отсоединить Майский от котельной АО «Пермский свинокомплекс», которая расположена на значительном удалении от жилфонда и имеет серьезные теплопотери на сетях.

Ранее планировалось, что в 2020 году на территории свинокомплекса построят четыре модульные котельные, а старая котельная АО останется отапливать только поселок. Однако в итоге к весне 2021-го в эксплуатацию ввели только две новые котельные.