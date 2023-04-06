«Газпром межрегионгаз» профинансирует создание нового памятника к 300-летию Перми

На заседании общественного совета по топонимике при главе Перми 7 апреля планируется рассмотреть инициативное предложение АО «Газпром газораспределение Пермь» об установлении в саду им. Н. В. Гоголя в Ленинском районе памятника российскому ученому и изобретателю Петру Соболевскому. Как указано в материалах к заседанию совета (имеются в распоряжении «Ъ-Прикамье»), намерение увековечить память ученого таким образом компания объясняет тем, что Петр Соболевский, работая на заводе в поселке Пожва Пермской губернии, запустил первую в России систему газового освещения производственных помещений, тем самым заложив основу организации такой системы освещения в стране. Композиция будет состоять из самого памятника ученому и пяти газовых фонарей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскизный проект памятника П.Г. Соболевскому в Перми

Фото: материалы к заседанию общественного совета по топонимике Эскизный проект памятника П.Г. Соболевскому в Перми

Фото: материалы к заседанию общественного совета по топонимике

Новую скульптуру предлагается создать в честь 300-летия Перми при поддержке группы «Газпром межрегионгаз», в которую входит АО «Газпром газораспределение Пермь». Финансовые затраты, связанные с установкой памятника, несет другая структура группы «Газпром межрегионгаз» — АО «Пермгазтехнология». Данная компания перечислит необходимые средства в виде благотворительного взноса в краевой благотворительный фонд «Губерния». Сумма взноса в документах не указана.