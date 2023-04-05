В Екатеринбурге пытались обналичить криптовалюту на 17 млн фальшивых рублей

В Екатеринбурге задержали троих мужчин, которые совершали сделку купли-продажи USDT (криптовалюта, привязанная к доллару США) за 196,5 тыс. евро (17,1 млн руб.), сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, валюту продавала жительница Краснодарского края, которая обнаружила после сделки, что деньги — фальшивые. Ранее криптомиллионерша опубликовала в социальной сети пост о продаже USDT за 196,5 тыс. евро. Сделку с покупателем решили провести в Екатеринбурге, так как у девушки был знакомый, который мог забрать деньги за нее. На встречу приехали два мужчины из Казани. Один из них – безработный (он был покупателем), второй трудоустроен кладовщиком на складе онлайн-магазина Wildberries. Покупатель нанял кладовщика в качестве охранника за 50 тыс. руб., который не знал, что участвует в серьезной сделке.

На место купли-продажи валюты в отеле Екатеринбурга приехали силовики, которые задержали мужчин. При обыске в гостиничном номере были найдены еще около 300 тыс. евро. В данный момент устанавливается подлинность купюр.

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Полина Хабарова