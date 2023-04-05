На Кубани число ДТП со смертельным исходом увеличилось на 6% с начала года

В Краснодарском крае рост аварийности с погибшими на дорогах составил 6% на начало 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как пояснил замглавы региона Андрей Прошунин, за указанный период было зарегистрировано более 1 тыс. ДТП при том, что край достиг снижения показателя по итогам 2022 года. Основной причиной происшествий стали нарушения правил дорожного движения. В частности, речь идет о выезде на встречную полосу, нарушении безопасной дистанции и требований сигнала светофора.

«Превышение прогнозируемого числа погибших наблюдается на дорогах 19 муниципалитетов края. В их числе Курганинский, Мостовский, Тбилисский, Туапсинский, Новокубанский, Калининский и Тимашевский районы»,— говорится в сообщении.

Районным главам рекомендовали взять на личный контроль оснащение автодорог необходимым освещением и разделителями. В муниципалитетах проведут анализ особо аварийных участков дорог и примут меры по предотвращению аварий.

Анастасия Донскова

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