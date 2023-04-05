General Motors договорилась об увольнении с 5 тыс. сотрудников

Пять тысяч офисных сотрудников корпорации General Motors согласились уволиться из компании в рамках программы сокращения издержек. В январе GM сообщила о планах сократить расходы на $2 млрд к 2024 году.

В начале марта стало известно, что корпорация предложила добровольно уволиться из компании «большинству» из 58 тыс. офисных сотрудников. Чтобы стимулировать «добровольное» сокращение, компания пообещала сотрудникам довольно существенные выплаты, в том числе по месячной зарплате за каждый год работы в компании (до 12 зарплат), и бонус. Теперь сообщается, что 5 тыс. человек согласились на это предложение.

Финансовый директор GM Пол Джейкобсон заявил, что число сотрудников, которые выразили готовность уволиться, соответствует ожиданиям компании, так что теперь ей не придется прибегать к принудительным сокращениям. По словам господина Джейкобсона, эти увольнения помогут GM уменьшить издержки на $1 млрд. Акции GM упали в среду на 2,8%.

Яна Рождественская