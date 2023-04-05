Агрокомплекс Ткачева держат за стан

Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит спор Агрокомплекса им. Ткачева с администрацией Абинского района. Муниципальные власти на протяжении трех лет отказываются предоставлять агрохолдингу в аренду без торгов 4 га сельхозземли в станице Мингрельской, предназначенные под полевой стан (база для техники и рабочих). На спорном участке расположены объекты недвижимости, принадлежащие агрохолдингу, но в администрации не считают это достаточным основанием для льготной аренды. По оценке юристов, выводы судов трех инстанций практически не оставляют шансов администрации муниципалитета пересмотреть дело в ВС.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В настоящее время на спорном участке агрохолдинг обрабатывает рисовые поля, доставшиеся ему от обанкротившегося предприятия

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ В настоящее время на спорном участке агрохолдинг обрабатывает рисовые поля, доставшиеся ему от обанкротившегося предприятия

Фото: Дмитрий Норов, Коммерсантъ

Управление муниципальной собственности администрации Абинского района оспаривает в Верховном суде РФ решения нижестоящих инстанций, вынесенные в пользу АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''». Как стало известно "Ъ-Кубань", предметом спора выступают 3,9 га земли в станице Мингрельской. Власти муниципалитета принципиально отказываются передавать спорный участок в аренду агрохолдингу без торгов, следует из материалов дела. Спор длится с ноября 2020 года.

Инициатором судебной тяжбы является агрокомплекс, которому на праве собственности принадлежат нежилые здания общей площадью 1,3 тыс. кв. м, расположенные на спорном участке. На основании этого факта в 2019 году истец обратился в администрацию Абинского района с заявлением о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов. Но районные власти сочли это требование незаконным, указав, что площадь земли превышает площадь расположенных на ней объектов недвижимости.

Согласно материалам дела, в 2008 году участок арендовало обанкротившееся ООО «Мингрельское» (рисоводческое предприятие, входило в московский холдинг «Зерностандарт»). «Мингрельское» было крупным должником Россельхозбанка, впоследствии долг с большим дисконтом выкупила структура АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''», которая в настоящее время обрабатывает бывшие сельхозугодия компании (в том числе рисовые системы).

АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» основано в 1993 году Николаем Ткачевым – отцом экс-губернатора Краснодарского края и бывшего главы Минсельхоза РФ Александра Ткачева. Холдинг объединяет более 60 предприятий, которые занимаются растениеводством, птицеводством, свиноводством и пр. По данным Befl, земельный банк АО «Фирма ''Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева''» в 2022 году составил 818 тыс. га. Это на 23,9% больше (+158 тыс. га) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Холдинг занял третье место в рейтинге крупнейших землевладельцев России. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», выручка холдинга по итогам 2021 года составила 71,8 млрд руб., чистая прибыль 8,6 млн руб.

Изучив материалы дела, старший юрист Birch Legal Андрей Шубин говорит, что правовая позиция ответчика строится исключительно на том, что предоставление всей площади спорного земельного участка для агрокомплекса является избыточным. «Действительно, если сравнивать площадь спорного участка с площадью трех зданий в собственности агрокомплекса, позиция райадминистрации может выглядеть, на первый взгляд, обоснованной. Однако очевидно, что ответчик не учел специфику деятельности агрокомплекса, объем обрабатываемых им сельскохозяйственных земель и количество техники. В данном аспекте, скорее всего, и кроется возникшее недопонимание», – отмечает господин Шубин.

По его словам, выводы судов согласуются с результатами экспертизы, проведенной в рамках дела. Также решение Арбитражного суда Краснодарского края подкреплено правовыми позициями высших судебных инстанций. Поэтому решение суда первой инстанции имеет хорошую логику и едва ли будет оспорено в Верховном суде, отмечает юрист.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что, согласно материалам дела, ответчик мотивировал свою позицию несоответствием разрешенного вида использования земельного участка заявленным компанией целям. Однако данные доводы, по мнению эксперта, не соответствуют выводам суда, что было установлено, в том числе и проведенной судебной экспертизой. «Таким образом, можно сделать выводы, что изначально власти района нарушили требования законодательства в части отказа в предоставлении агрокомплексу в аренду без проведения торгов земельного участка»,– прокомментировал спор господин Жаров. Он также считает, что управлению муниципальной собственности крайне сложно будет обжаловать данный отказ, так как согласно действующему законодательству заявитель имеет исключительное право на аренду данного участка.

Запрос "Ъ-Кубань" в Агрокомплексе им. Ткачева оставили без ответа. В администрации Абинского района заявили, что «сам факт того, что компания вынуждена заказывать подобные информационные материалы в региональных СМИ, лишь косвенно подтверждает обоснованность требований органа местного самоуправления». Заверения корреспондента "Ъ-Кубань", что данный информационный повод не носит рекламного характера в районной администрации оставили без комментариев, отметив, что только суд вправе определять законность или не законность тех или иных действий, а также заявив о своем праве остаивать собственные интересы всеми законными способами. «Благодарим вас за внимание к вопросам соблюдения законности в сфере земельных отношений. Рассчитываем, что ваши читатели получат доступ к объективной и достоверной информации», - говорится в официальном ответе администрации Абинского района.

Наталья Решетняк

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