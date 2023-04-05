Сотрудника Городецких электросетей обвинили во взяточничестве

Городецкий городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении заместителя начальника районных электросетей – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» Ильи Батеева. Его обвинили в получении должностным лицом взятки в крупном размере.

По версии следствия, с февраля 2021 по декабрь 2022 года сотрудник Городецкого РЭС незаконно каждый месяц получал деньги от собственника дома за то, чтобы не устанавливать счетчик электроэнергии. Общая сумма полученной за два года взятки за безучетное потребление, по данным Следственного комитета, превысила 170 тыс. руб. В ходе расследования обвиняемый энергетик был помещен под домашний арест, на его имущество следователем был наложен арест.

Иван Сергеев