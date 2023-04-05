Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальным автомобилем ПМЭФ-2023 утвердили китайский Exeed VX

Китайский внедорожник Exeed VX станет официальным автомобилем Петербургского экономического форума 2023, сообщила пресс-служба Росконгресса. До этого 10 лет подряд официальной машиной мероприятия был Mercedes-Benz.

«Представители бренда Exeed примут участие в деловой программе форума, а также станут модераторами дискуссии, посвященной экспансии китайских брендов в Россию и оценке ее влияния на формирование автомобильного рынка»,— отмечается в сообщении.

Напомним, Mercedes-Benz объявил об уходе с российского рынка весной 2022 года наряду с другими крупнейшими автоконцернами.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...